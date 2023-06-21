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بتروكيمياء: توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الصينية CC7

الشروق أونلاين
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بتروكيمياء: توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الصينية CC7
ح.م
جانب من التوقيع

أعلنت شركة سوناطراك، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الصينية للكيمياء والهندسة والبناء CC7، تتعلق بتطوير دراسات الجدوى لمركب بتروكيماوي للتكسير بالبخار.

وأوضح البيان أن المشروع ينص على استخدام مادة أولية مختلطة مكونة من النفتا المستخرج من مصفاة سكيكدة والإيثان المستخرج من مركب GL1K لإنتاج البولي إيثيلين بجميع أنواعه بالإضافة إلى منتجات أخرى، و بالأخص البروبيلين والبوتاديين.

وستتطرق هذه الدراسة أيضا الى تقدير حجم الاستثمار وتسويق المنتجات النهائية لهذا المركب البتروكيماوي.

وسيتم إنجاز هذا الاستثمار بصيغة “تمويل المشروع” بدعم من بنوك وطنية ودولية.

وقد تم توقيع هذه المذكرة بمقر المديرية العامة لسوناطراك، من طرف نائب الرئيس المكلف بنشاط التكرير والبتروكيماويات، بعطوش بوطوبة، ورئيس الشركة الوطنية الصينية للكيمياء والهندسة والبناء CC7  لونغ هايانغ، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار.

للإشارة، فإن مؤسسة CC7 شركة وطنية صينية متخصصة في الهندسة وانجاز المشاريع في مجالات مختلفة بما فيها قطاع التكرير والبتروكيماويات، وقد أنجزت العديد من المشاريع الكبرى في عدة دول.

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