بتر ساقي مجندتين بجيش الاحتلال في كمين القسام

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، عن بتر ساقي مجندتين بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إصابتهما في كمين “كسر السيف” الذي نفذته كتائب القسام، قبل يومين بالقرب من بيت حانون.

وبحسب ما أفادت القناة الـ7 العبرية، صباح الاثنين، فإن المجندتين نوريت ولينور، أُصيبتا بجروحٍ خطيرة في غزة أول أمس، كلفتهما فقدان ساقيهما.

والأحد، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تفاصيل كمين «كسر السيف» المركب، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 6 جنود صهاينة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق “تليجرام”، إن عناصرها تمكنوا من تنفيذ كمين «كسر السيف” شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، أمس الأول السبت.

وأوضحت أن “العناصر استهدفت خلال الكمين جيب عسكري من نوع (storm)، يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة”.

وذكرت أنه “فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة (تلفزيونية 3) مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأشارت إلى أن “عناصرها استهدفوا كذلك موقعاً مستحدثاً لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف (RPG) وأمطروه بعدد من قذائف الهاون”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم على مركبة عسكرية ببيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مسلحين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ، مما أدى إلى مقتل الجندي وإصابة 4 آخرين، جروح بعضهم حرجة.

وأضافت أن مروحيات تابعة للجيش نقلت مصابين إلى مستشفيات داخل تل أبيب.