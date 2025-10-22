بتصريح من ترامب.. سوق الذهب يهتز وخسائر كبيرة للمستثمرين

تسبب التصريح الأخير للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حدوث هزّة عنيفة في سوق الذهب العالمي، حيث فقد المعدن الأصفر خلال جلسة أمس الثلاثاء، نحو 250 دولارا في الأونصة (أوقية) الواحدة، بعد الارتفاع التاريخي الذي حققه يوم الاثنين.

وفي قراءة لبيانات موقع “غولد برايس” يظهر تراجع سعر الذهب الى مستوى 4118 دولارا للأونصة بعد المستوى القياسي الذي حققه الاثنين وبلوغه مستوى 4368، أي بانخفاض يقترب من 06 % وهي أكبر خسائر يومية للمعدن الأصفر خلال آخر 05 سنوات.

ولعب تصريح الرئيس الأمريكي، الذي توقع من خلاله التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، ومقللاً من شأن مخاطر نشوب خلاف حول قضية تايوان، دور رئيسيّ في توجه المضاربين الى بيع استثماراتهم في الذهب لتحقيق مكاسب مالية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتوجه العالم الغربي (أوروبا وأمريكا) الى تجميد الأصول الروسية في بنوكها، سارعت الصين في بيع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية وشراء الذهب قبل تحويله الى بيكين، ما أدّى الى حدوث هزة كبيرة في الأسعار وارتفاعها من 1680 دولارا للأونصة الى 4368 أول أمس الاثنين.

كما كان لحرب الرسوم الجمركية التي أعلنتها أمريكا على دول العالم في مقدمتها الصين، دورً بارز في ارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ الكثير من المستثمرين الى سحب أموالهم المستثمرة في الشركات على شكل أسهم وتحويلها الى سوق الذهب باعتباره ملاذا آمنا مقارنة بغيره من الأصول.