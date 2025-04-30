بتصميم أكثر تفاعلية وتنظيمًا.. صندوق “الكناك” يُحدث موقعه الإلكتروني

أعلن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) عن إطلاق النسخة الجديدة لموقعه الإلكتروني الرسمي http://www.cnac.dz، وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس في إطار استراتيجيته الرامية إلى رقمنة خدماته وتبسيط الإجراءات لفائدة مرتفقيه.

وأوضح الصندوق أن النسخة الجديدة تتميز بتصميم أكثر تفاعلية وتنظيمًا، مع واجهات إلكترونية سهلة الاستخدام، تم تطويرها بالكامل من طرف كفاءات وطنية، تنفيذًا لتوصيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلقة برقمنة القطاع وتحسين الخدمة العمومية وتقريبها من المواطنين.

ويضم الموقع في حلته الجديدة مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة لفئات مختلفة من المستخدمين، على غرار منصة محاكاة للمشاريع، وإعلانات تجارية موجهة للمستخدمين والباحثين عن فرص استثمارية أو عن إنشاء مؤسسات. كما تم إدراج خدمة تحويل الحقوق بطريقة إلكترونية، مما يعزز من فعالية وسرعة المعالجة.

ودعا الصندوق كافة مرتفقيه إلى زيارة الموقع الجديد عبر الرابط http://www.cnac.dz لاكتشاف مختلف الخدمات المتاحة والاستفادة منها بشكل رقمي ومبسط.