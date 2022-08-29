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بتغريدة حول الصوم.. إيلون ماسك يثير الجدل مجددا

الشروق أونلاين
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بتغريدة حول الصوم.. إيلون ماسك يثير الجدل مجددا
ح.م
إيلون ماسك

عاد الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، من جديد إلى المشهد عبر تغريداته في موقع تويتر، مخصصا صفحته التي يتابعها أكثر من مئة مليون شخص لمشاركة بعض النصائح اليومية.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الأحد، تغريدة قال فيها “من وقت لآخر، سأشارك بعض الأشياء في حال وجدتها مفيدة”.

وتحدث ماسك عن الرجيم قائلا ” بناء على نصيحة صديق جيد ، كنت أصوم بشكل دوري وأشعر بصحة أفضل”.

وأضاف “رجاء شاركوني بعض الأشياء التي عادت بالفائدة عليكم في حياتكم اليومية والتي من الممكن أن تفيد الآخرين”.

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعي ماسك حيث حصدت النصية أكثر من 150 ألف إعجاب، وأكثر من 9 آلاف إعادة تغريد ومشاركة.

فيما أكد آخرون أنهم سيأخذون بنصيحته ويجربون هذا النوع من الريجيم، في مقابل آخرين تعاملوا مع الأمر بسخرية.

يذكر أن تصريحات ماسك لطالما أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر اليوم عن قلقه بشأن معدلات المواليد، قائلاً إنه “يجب أن يكون لدى الناس أطفال كافون للحفاظ على الحضارة!”.

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