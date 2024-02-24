بتهمة الاعتداء على سائق.. الحكم على دولي مغربي بالسجن لسنة نافذة

قضت محكمة الجنايات في مدينة أنتويرب البلجيكية، بسجن الدولي المغربي إلياس الشاعر لمدة سنة نافذة إضافة إلى سنة أخرى موقوفة التنفيذ، بتهمة الاعتداء على سائق شاحنة.

كما فرضت المحكمة أيضا غرامة مالية قدرها 15864 يورو على الشاعر المولود في بلجيكا، كتعويضات وفوائد لضحيته، وهو سائق شاحنة كسرت جمجمته بعد مشاجرة مع اللاعب المغربي.

وأدين رجلان آخران في المحاكمة وحكم عليهما بالسجن لمدة ستة و12 شهرا على التوالي.

وتعود وقائع القضية إلى صيف عام 2020، حين تشاجر الشاعر الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، رفقة شقيقه جابر ومجموعة من أصدقائه، مع أحد سائقي الشاحنات في مدينة بازل الفرنسية.

وحسب تقارير إعلامية ، فإن أحداث الواقعة تعود إلى رحلة تجديف نظمها المغربي شاعر وآخرون بين منطقة آردين البلجيكية وشمال فرنسا، ووقع شجار بين المشاركين أمام الحافلات التي كانت تفترض بأن تعيدهم إلى نقطة البداية، وخلال الاشتباكات، قام شاعر برمي حجر على السائق، مما أسفر عن كسر في جمجمته.

وقد تعرض السائق، وفق ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية، لجرح غائر في الجمجمة، حيث فقد حينها وعيه ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى.

ومن المتوقع أن يستأنف الشاعر البالغ من العمر 26 عاما، وهو لاعب أساسي في فريق كوينز بارك رينجرز، ضد الحكم الصادر في حقه.