بتهمة محاولة اغتيال ماكرون.. 14 شخصا من اليمين المتطرف أمام القضاء

شرعت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، في محاكمة 14 شخصا ينتمون إلى مجموعة يمينية متطرفة فى باريس، بتهمة المشاركة فى اغتيال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عام 2018.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، يمثل 13رجلا وامرأة ينتمون لجماعة “بارجول” اليمينية المتطرفة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة الإرتباط الإجرامي بهدف التحضير لأعمال إرهابية.

وبدأت القضية في نهاية عام 2018 عندما فتحت فرنسا تحقيق في مكافحة الإرهاب في 31 أكتوبر، وفي 6 نوفمبر اتخذت الشرطة إجراءات، ضد جان بيير بوير، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 62 عامًا، وهو العقل المدبر للهجوم، وتم اعتقاله مع ثلاثة رجال آخرين مقربين من أقصى اليمين أثناء ذهابهم إلى منزل أحدهم في موزيل.

واعترف المعتقلون بتهمة التخطيط للاعتداء على ماكرون، حيث أرادوا طعنه بالسكين أثناء مراسم الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وعثرت الشرطة أثناء تفتيش سيارة جان بيار، على سكين سيراميك قال المتهمون إنهم كانوا يعتزمون استخدامه في الإعتداء.

وأضاف المتهمون أنهم خططوا لتنفيذ الهجوم في 7 نوفمبر 2018 عند مشاركة ماكرون في فعاليات مدينة شارلوفيل ميزيار شرقي البلاد خلال التحضير لمراسم مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى التي سيحضرها عشرات الزعماء والقادة.

وتعتبر حركة بارجول، جماعة يمينة متطرفة تشكلت على الفيسبوك عام 2017، وكان زعيمها جان بيير بوير.