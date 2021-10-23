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بتهمة منع رسوّ سفينة مهاجرين.. وزير داخلية إيطالي سابق أمام القضاء

الشروق أونلاين
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بتهمة منع رسوّ سفينة مهاجرين.. وزير داخلية إيطالي سابق أمام القضاء
ح.م
وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني

يمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، أمام المحكمة السبت، لدوره في منع سفينة “أوبن آرمز” لإنقاذ المهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019 .

ويتهم الادعاء سالفيني بإساءة استغلال السلطة وسلب الحرية، بعد قيامه بمنع سفينة الإغاثة الإسبانية التي كان على متنها نحو 150 مهاجرا من دخول ميناء إيطالي في أوت 2019، خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.

 وقد يواجه زعيم حزب “الرابطة” اليميني السجن لمدة 15 عاماً في حالة إدانته.

وينفي سالفيني هذه الاتهامات، ويدافع عن نفسه بالقول بأنه تصرف لصالح البلاد ولصالح بقية الحكومة في روما.

وبدأت المحاكمة رسمياً في 15 سبتمبر، لكن تم تأجيلها، كما كان متوقعاً، إلى  تاريخ 23 أكتوبر الجاري.

يذكر أن سالفيني كان وزيراً للداخلية في الفترة من جوان 2018 وحتى سبتمبر 2019، في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، وعرف عنه أنه وانتهج سالفيني موقفاً كان يعتبر متشدداً ضد الهجرة.

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التعليقات
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  • شبه مواطن

    مفارقة عجيبة حيث يحاكم المسؤول الايطالي الذي رفض فتح أبواب ايطاليا للمهاجرين ولا يحاكم المسؤولين الذي تسببوا في هجرة هؤلاء من بلدانهم الأصلية . فكل التقدير والاحترام للقضاء الايطالي والقائمين عليه .

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