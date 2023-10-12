بثت صورا لعلم فلسطين.. اختراق النظام الإلكتروني لشاشات الإعلان في “تل أبيب” (فيديو)
كشفت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عن اختراق النظام الإلكتروني لشاشات الإعلان في شوارع مستوطنة “حولون” بتل أبيب.
وبثت شاشات الإعلان التي تم اختراق نظامها الإلكتروني في شوارع مستوطنة “حولون” صورا للعلم الفلسطيني، إلى جانب صواريخ المقاومة.
A cyberattack targeting advertising screens in the streets of the settlement of “Holon,” near “Tel Aviv,”displayed the Palestinian flag along with resistance rockets targeting settlements. Simple answer -they do 🇵🇸✌️ https://t.co/eXVMA1xsLF pic.twitter.com/D3dxIPIeXP
— Naz /be.pro.Palestine✌️🖤 (@bepropalestine) October 12, 2023
بالفيديو – اختراق سيبراني لشاشات إعلان تابعة للكيان الاسرائيلي في شوارع مستوطنة “حولون” #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/pBYvdK06A1
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 12, 2023