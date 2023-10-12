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بثت صورا لعلم فلسطين.. اختراق النظام الإلكتروني لشاشات الإعلان في “تل أبيب” (فيديو)

الشروق أونلاين
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بثت صورا لعلم فلسطين.. اختراق النظام الإلكتروني لشاشات الإعلان في “تل أبيب” (فيديو)

كشفت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عن اختراق النظام الإلكتروني لشاشات الإعلان في شوارع مستوطنة “حولون” بتل أبيب.

وبثت شاشات الإعلان التي تم اختراق نظامها الإلكتروني في شوارع مستوطنة “حولون” صورا للعلم الفلسطيني، إلى جانب صواريخ المقاومة.

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