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رياضة

بثلاثية أمام نيوزيلندا.. مصر تحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم

الشروق أونلاين
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بثلاثية أمام نيوزيلندا.. مصر تحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم
ح.م
جانب من احتفال اللاعبين المصريين عقب الفوز على منتخب نيوزيلندا

حقق المنتخب المصري أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما تغلب على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال 2026.

ورفع منتخب “الفراعنة” رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وكان المنتخب النيوزيلندي سباقاً إلى التسجيل عبر فين سورمان في الدقيقة 15، قبل أن يقلب المنتخب المصري النتيجة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع مصطفى “زيكو” في الدقيقة 59، ومحمد صلاح في الدقيقة 67، ومحمود “تريزيجيه” في الدقيقة 82.

ويعد هذا الانتصار الأول للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز خلال مشاركاته السابقة في ثلاث نسخ من البطولة.

كما يمثل هذا الفوز ثاني انتصار للمنتخبات العربية في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.

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