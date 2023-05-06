بث اللقاء الإعلامي للرئيس تبون كاملا على الساعة التاسعة مساء

أعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، عن بث اللقاء الإعلامي الدوري الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون مع مديري المؤسسات الإعلامية ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

ونشرت الرئاسة عبر صفحتها الرسمية مقاطع من اللقاء، وسيتم بث اللقاء كاملا الذي جرى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على القنوات التلفزيونية مساء اليوم السبت.

وحمل المقطع الذي بثته الرئاسة بعض من ردود الرئيس عبد المجيد تبون على أسئلة الصحفيين والتي قال فيها إن “محاسبة المسؤولين لا تستثني أحدا حتى ولو كانوا وزراء، مضيفا بأن المسؤولية تعني حماية الشعب لا التغطية على فشل الوزراء ومن أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا”.

وعن الإعلام قال الرئيس تبون “لا يمكننا الذهاب بعيدا بدون إعلام مسؤول ومهني ومستعدون لوضع كل الامكانيات تحت تصرف مختلف الجرائد”

وتابع قائلا: “تصنيف الأمم المتحدة حول حرية الصحافة هو ما نأخذه بعين الاعتبار”

وقال رئيس الجمهورية :”علينا أن نكون كبارا في مستوى كبر الجزائر”.