بث تلفزيوني لـ 80 ساعة من المنافسات على المباشر وبتقنية عالية الجودة

محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021.. عزيز درواز:

أكد محمد عزيز درواز محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أن منافسات الطبعة التي تحتضنها وهران في صائفة 2022، ستكون منقولة على المباشر على التلفزيون الجزائري وبتقنية عالية الجودة لمدة 80 ساعة على المباشر وفق العقد المبرم في هذا الصدد بين اللجنة الوطنية لتنظيم هذا الحدث واللجنة الدولية.

وقال الوزير الأسبق للشباب والرياضة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “يتعلق الأمر بالتزام أخذته على عاتقها لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية عند إبرام اتفاقية استضافة الألعاب مع اللجنة الدولية لن يكون الأمر سهلا بما أن مؤسسة التلفزيون الجزائري مطالبة بالحصول على دعم تقني كبير من الجهات المختصة”.

واعتبر ذات المسؤول هذا الملف بأنه يشكل أحد أولوياته منذ إسناده هذه المهمة أي منذ تنصيبه من طرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم 4 أكتوبر الجاري على هامش زيارة الأخير إلى وهران للاطلاع على مدى تقدم التحضيرات للموعد المتوسط، وبعد ثلاثة أسابيع من إشرافه على لجنة تنظيم التظاهرة الرياضية الجهوية المبرمجة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022 أكد درواز بأنه لا يمكنه القيام ”بتقييم موضوعي” لحصيلة التحضيرات التي أنجزت لحد الآن، لكن ذلك لم يمنعه بالمقابل من ملاحظة ”بعض التأخير في بعض الملفات ما يتوجب تداركه في أقرب الآجال” على حد تعبيره”.

وفي هذا الشأن وإضافة إلى ملف النقل التلفزيوني للألعاب والوسائل التكنولوجية المتوجب توفيرها لضمان نوعية جيدة للصورة مثلما اشترطته اللجنة الدولية، أثار محافظ الألعاب ملف الهياكل الرياضية المعنية باستضافة التظاهرة لاسيما منها الجديدة التي تسجل تأخرا في استلامها، وخصّ عزيز درواز بالذكر القاعة متعددة الرياضات والمركز المائي التابعين للمركب الرياضي الجديد لوهران، لكنه بدا متفائلا بتدارك التأخر المسجل بعدما عرفت وتيرة الأشغال انتعاشا كبيرا في الفترة الأخيرة خاصة بعد الزيارة الأخيرة للوزير الأول لعين المكان، وتابع بالقول في هذا الموضوع: “لعل الذي ساهم أكثر في تقدم الأشغال هو انتداب شركات مناولة من طرف المؤسسة المشرفة على الأشغال وهي الإستراتيجية التي سمحت بتقدم وتيرة الإنجاز على مستوى مختلف ورشات المركب الرياضي”، وشدّد المدرب الوطني الأسبق لمنتخب كرة اليد على ضرورة استلام هذه المشاريع “في أقرب الآجال للسماح بتنظيم منافسات تجريبية عليها”.