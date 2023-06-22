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للوصول إلى 300 مليون مستفيد..

نقل خطبة عرفة بـ 20 لغة عالمية (فيديو)

الشروق أونلاين
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نقل خطبة عرفة بـ 20 لغة عالمية (فيديو)
مكة المكرمة

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، الخميس، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” ترجمتها لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية للوصول إلى 300 مليون مستفيد من جميع أنحاء العالم.

وكشفت رئاسة الحرمين الشريفين إكمال استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام.


وقال الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس: “خطبة عرفة تعد من أبرز وأهم مفاصل خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج الحالي تحت شعار “نشر الهداية للعالمين”. من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين”.

وأضاف الشيخ عبد الرحمان السديس: “لمواكبة عجلة التطور، كان لزاماً الارتقاء بمستوى وكالة اللغات والترجمة لخدماتها لتقوم باستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد”.

وتابع الرئيس العام للحرمين الشريفين: “وذلك بإيصال رسالة الإسلام المعتدلة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم والعالم بأسره. عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين”.

استوديوهات الترجمة

وأكد السديس إن “ترجمة خطبة عرفة تهدف لإبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه. وإظهار جهود الدولة، في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي خدمة الإسلام والمسلمين”.

ناهيك عن إبراز حقيقة الخطاب الشرعي للسعودية، وما يتميز به من وسطية واعتدال. وضمان وصول رسالة هذا الدين الحنيف إلى العالم أجمع باستخدام الوسائل التقنية الحديثة”، يقول عبد الرحمان السديس.

ويستهدف هذا المشروع الحجاج في مشعر عرفة، والمسلمين في جميع أنحاء العالم. والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين.

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