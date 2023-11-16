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رياضة

بث كل مباريات “الخضر” في تصفيات المونديال على “الأرضية” والقنوات الفضائية

عمر سلامي
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بث كل مباريات “الخضر” في تصفيات المونديال على “الأرضية” والقنوات الفضائية
أرشيف
المنتخب الجزائري

أعلنت مؤسسة التلفزيون الجزائري أنها ستبث كل مباريات المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026.

وقالت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على صفحتها الرسمية: ” التلفزيون الجزائري يضمن بث كل مباريات الفريق الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، على القناة الأرضية والقنوات الفضائية”.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات مونديال 2026 ، بمواجهة الصومال، أمسية الخميس، بداية من الخامسة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وسيكون بإمكان الجمهور الجزائري متابعة المباراة، على القناة الأرضية، والقناة الشبابية السادسة

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