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رياضة

بث كل مباريات مونديال قطر بقاعة حرشة بالجزائر العاصمة

عمر سلامي
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بث كل مباريات مونديال قطر بقاعة حرشة بالجزائر العاصمة
أرشيف
سفير قطر بالجزائر يعاين قاعة حرشة بالعاصمة

سيكون بإمكان الجماهير والعائلات الجزائرية متابعة كل مباريات مونديال قطر 2022، بقاعة حرشة حسان بالعاصمة.

وعاين سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمه، الثلاثاء، قاعة حرشة حسان، التي وضعت تحت تصرف السفارة القطرية بالجزائر، لبث كل مباريات المونديال من حفل الافتتاح إلى المباراة النهائية.

وجاء في بيان لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، أنه بتعليمات من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، استقبل محمد بختي المدير العام للمركب، سفير دولة قطر بالجزائر بقاعة حرشة، التي تم وضعها تحت تصرف السفارة القطرية خلال فترة المونديال.

وأضاف البيان: “قام سفير قطر بالجزائر، بمعاينة القاعة بما في ذلك المدرجات والمنصة الشرفية والمداخل لوضع الجماهير في ظروف مريحة، لمتابعة مباريات المونديال.

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