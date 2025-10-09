بث مباراة “الخضر” والصومال عبر الشاشات العملاقة لملعب 19 ماي بعنابة

سيتم بث لقاء المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب الصومال لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، عبر الشاشات العملاقة بملعب 19 ماي 1956.

وتأتي هذه المبادرة من أجل متابعة المباراة الهامة لرفقاء محرز، في أجواء رائعة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمباراة التأهل إلى المونديال.

كما يمكن للجمهور العنابي مواصلة الأجواء الكروية ومتابعة المباراة الودية بين المنتخب المحلي ومنتخب فلسطين، التي ستنطلق في حدود الثامنة والنصف ليلاً.

ويواجه المنتخب الجزائري، منتخب الصومال أمسية اليوم الخميس، بداية من الساعة الخامسة بملعب ميلود هدفي بوهران.

ويسعى “الخضر” لتحقيق الفوز، وحسم التأهل إلى مونديال 2026 ، قبل استقبال أوغندا في الجولة الأخيرة.