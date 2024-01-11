بث نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار في 180 دولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق مع حاملي حقوق البث التلفزيوني، قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم 2023، المقررة بكوت ديفوار.

و أبرمت “بين سبورت” و “كنال بلوس” و”نيو وورد تي في” وحوالي 45 مذيعا مجانيا على الهواء اتفاقيات شراكة مع “كاف”، وسيؤدي ذلك إلى بث نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 في حوالي 180 دولة.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية أن شركاء البث التلفزيوني العالمي تشمل سكاي “المملكة المتحدة”، بي بي سي “المملكة المتحدة”، لا ليغا + “إسبانيا”، سبور إيطاليا ، سبور ديجيتال “ألمانيا وسويسرا”، سبور تي في “البرتغال”، فيا بلاي “بلدان شمال أوروبا”، باند تي في “البرازيل”.

وتلقى “كاف” ما يقارب من 6000 طلب إعلامي للاعتماد في كأس إفريقيا للأمم 2023 وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100 عن دورة 2022 بالكاميرون.

وستؤدي الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي من قبل أصحاب حقوق البث التلفزيوني من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة كأس إفريقيا للأمم 2023.