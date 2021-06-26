بجاويّون يستقبلون آيت حمودة بـ”ديڤاج” وقوات الأمن تعتقله

يحاول تسويق أفكاره المثيرة للجدل بمنطقة القبائل

كادت الأمور تنحرف مساء السبت على مستوى المركز الثقافي “عاشور إيدير” الكائن بباكارو في تيشي شرق بجاية، أين نشط البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة محاضرة تحت عنوان “التاريخ والتلاعب في الحركة الوطنية”، حاول من خلالها منتحل صفة المؤرخ تسويق أفكاره المثيرة للجدل، والتي طالت شخصية الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية، وكذا مؤسسي الحركة الوطنية، كما لم ينج الرئيس الراحل هواري بومدين من سهام آيت حمودة العشوائية.

وحاصر بعض المواطنين القاعة التي احتضنت محاضرة آيت حمودة، مرددين هتافات “ديڤاج”، حيث توقفت في هذا الصدد محاضرة نور الدين آيت حمودة لفترة زمنية، جراء الأجواء المشحونة السائدة، وأشار أحد الغاضبين في هذا الصدد أنه كان على آيت حمودة الحديث عن اغتيال المطرب لوناس معطوب في ذكرى وفاته، بدلا من الخوض في أمور ليست من اختصاصه.

وتمكن آيت حمودة من مواصلة محاضرته بعد تدخل بعض العقلاء لتهدئة الوضع، والغريب أن منتحل شخصية المؤرخ قد شرع في إطلاق سهامه بطريقة عشوائية على الجميع، مستندا في بعض الأحيان على أوراق تم نسخها من مصادر مجهولة المصداقية، وقد اضطر آيت حمودة إلى تقليص زمن محاضرته والمغادرة مسرعا.

وأشارت مصادر “الشروق” أن قوات الأمن قد قامت بتوقيف نور الدين آيت حمودة على مستوى مدينة تيشي، علما أن هذا الأخير أضحى متابعا قضائيا بعد التصريحات الغريبة واللامسؤولة التي أدلى بها مؤخرا بخصوص بعض الشخصيات الوطنية.