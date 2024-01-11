بجاية: استلام مركز مكافحة السرطان شهر جوان

عاين وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مشروع إنجاز مركز لمكافحة السرطان بسعة 140 سرير ببلدية أميزور أين إطلع على ظروف ووتيرة الأشغال به التي وصلت إلى 87 بالمائة حسب بيان الوزارة.

خلال هذه الوقفة التفقدية اليوم الخميس، 11 جانفي، والتي رافقه فيها والي بجاية، كمان الدين كربوش، “أمر الوزير بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز به بهدف تسليمه شهر جوان القادم وإدخاله حيز الخدمة بطريقة تدريجية بهدف تجنيب ساكنة الولاية عناء التنقل إلى ولايات أخرى و قطع مسافات طويلة لتلقي العلاج”.

حسب بيان الوزارة، تتضمن هياكل مركز مكافحة السرطان الجديد الموزعة على مبنيين مصالح خاصة بالادارة، العلاج الكميائي والإشعاعي إلى جانب قسم للجراحة وغيرها من المصالح الطبية بالإضافة إلى مرافق إجتماعية تعني بتقديم الخدمات لمرافقي المرضى.