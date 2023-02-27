بجاية: المحطة البحرية بنيت فوق أنبوب نفط وبلجود يتدخل

دعا وزير النقل كمال بلجود، الأحد، إلى إيجاد حل للمحطة البحرية التي بنيت على أرضية يمر عبرها أنبوب نفط ببجاية.

وجاءت تعليمات بلجود خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية بجاية أين أكد على أهمية دعم وتعزيز وتطوير فرع إصلاح السفن بالجزائر.

واعتبر الوزير أن الشروط متوفرة أكثر من أي وقت مضى لجعل هذا الفرع “فرع امتياز”، مشيرا في هذا الخصوص إلى مثال وحدة مؤسسة اصلاح وصناعة السفن ببجاية التي “تتحلى بروح التحدي”.

وفي هذا الصدد، أوصى بلجود بعدم إرسال السفن للتصليح بالخارج إلا عند الضرورة حيث أضاف قائلا: “لدينا جميع الامكانيات والتقنيات اللازمة”.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن اصلاح سفينة نقل البضائع “خراطة” في ورشات مؤسسة اصلاح وصناعة السفن ببجاية وهي الآن بصدد القيام بنفس العملية مع باخرة “طاسيلي 2” على رصيفها العائم.

كما أعرب الوزير عن ارتياحه لنوعية العمل المنجز مضيفا أن العمليتين سالفتي الذكر قد وفرتا الوقت والمال لأصحاب السفن الوطنيين.

وتتواجد وحدة مؤسسة اصلاح وصناعة السفن ببجاية في حدود الميناء التجاري ببجاية وتتكفل بالسفن الكبرى وهي على وشك توسيع خدماتها لتشمل أسطول صيد السمك بالنسبة للصيانة والإصلاح حسب التوضيحات التي قدمت للوزير في عين المكان.

كما خصصت لها أرضية على مستوى ميناء الصيد البحري الجديد بتالة ايلف على بعد 35 كم غرب بجاية من أجل إنشاء عشرين ورشة مختصة في أهم تخصصات المهنة الموجهة إما للإصلاح على اليابسة أو في المياه.

واطلع الوزير خلال زيارته على عديد الورشات متوقفا خاصة عند تلك التي تشهد أشغال توسيع مطار الطيران عبان رمضان- الصومام وميناء الولاية الذي يشهد أشغال كبرى على مستوى الرصيف والتي تشهد “تأخرا” في تقدم أشغال الورشات حسب تصريحات المسؤولين المحليين.

وقد أبدى بلجود عدم رضاه في هذا الصدد داعيا المسؤولين القائمين على الورشات “بتدارك التأخر المسجل”.