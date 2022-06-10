بجاية: بلدية أوقاس تمنع تعاطي الخمور في هذه الأماكن

قرر المجلس الشعبي لبلدية أوقاس بولاية بجاية منع تعاطي المشروبات الكحولية على مستوى الشواطئ والأماكن العمومية.

وأوضح المجلس الشعبي البلدي أن القرار جاء لتفادي المشاكل التي كان يعاني منها المصطافون على مستوى الشواطئ.

بجاية: الدرك الوطني يداهم الملاهي والحانات

ويوم 8 مارس 2021، قام أفراد الدرك الوطني لولاية بجاية، بمداهمة الحانات والملاهي الليلة المنشرة في بوليماط بعد الإحتجاجات التي قام بها سكان المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورا لعمليات المداهمة التي شرع أفراد الدرك الوطني في تنفيذها ضد هذه الأوكار.

كما أوضح فيديو صوره أحد سكان المنطقة عناصر الدرك وهم منتشرون في أمكان مختلفة من بوليماط من أجل مداهمة الحانات والملاهي التي تنشط بدون رخصة.

احتجاجات ضد انتشار الملاهي في بجاية

يواصل سكان ولاية بجاية احتجاجهم لليوم الخامس على التوالي مطالبين بغلق الحانات والملاهي الليلة التي انشرت في الجهة الغربية للمنطقة.

وقام المحتجون بغلق الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بجاية وتيزي وزو في جهته الغربية نواحي سواحل بولمياط والساكت وأسامة.

وعبر المحتجون عن رفضهم لما يحصل بالسواحل الغربية للولاية من إنتشار للملاهي الليلية والحانات، مطالبين بالتدخل الفوري للجهات المختصة لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة.

وحسب بيان صادر عن ممثلي المحتجين فإن عشرات الحانات والملاهي تنشط بطريقة غير رسمية وبدون رخصة من السلطات.

وأضاف أن انتشار هذه الظاهرة بات يشكل خطرا على سكان المنطقة بسبب توافد أشخاص مشبوهين وتسببهم في مشاجرات وضوضاء وحوادث مرور كونهم في حالة سُكر.