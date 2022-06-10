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الجزائر

بجاية: بلدية أوقاس تمنع تعاطي الخمور في هذه الأماكن

الشروق أونلاين
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  • 9
بجاية: بلدية أوقاس تمنع تعاطي الخمور في هذه الأماكن
ح.م
بلدية أوقاس

قرر المجلس الشعبي لبلدية أوقاس بولاية بجاية منع تعاطي المشروبات الكحولية على مستوى الشواطئ والأماكن العمومية.

وأوضح المجلس الشعبي البلدي أن القرار جاء لتفادي المشاكل التي كان يعاني منها المصطافون على مستوى الشواطئ.

بجاية: الدرك الوطني يداهم الملاهي والحانات

ويوم 8 مارس 2021، قام أفراد الدرك الوطني لولاية بجاية، بمداهمة الحانات والملاهي الليلة المنشرة في بوليماط بعد الإحتجاجات التي قام بها سكان المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورا لعمليات المداهمة التي شرع أفراد الدرك الوطني في تنفيذها ضد هذه الأوكار.

كما أوضح فيديو صوره أحد سكان المنطقة عناصر الدرك وهم منتشرون في أمكان مختلفة من بوليماط من أجل مداهمة الحانات والملاهي التي تنشط بدون رخصة.

احتجاجات ضد انتشار الملاهي في بجاية

يواصل سكان ولاية بجاية احتجاجهم لليوم الخامس على التوالي مطالبين بغلق الحانات والملاهي الليلة التي انشرت في الجهة الغربية للمنطقة.

وقام المحتجون بغلق الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بجاية وتيزي وزو في جهته الغربية نواحي سواحل بولمياط والساكت وأسامة.

وعبر المحتجون عن رفضهم لما يحصل بالسواحل الغربية للولاية من إنتشار للملاهي الليلية والحانات، مطالبين بالتدخل الفوري للجهات المختصة لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة.

وحسب بيان صادر عن ممثلي المحتجين فإن عشرات الحانات والملاهي تنشط بطريقة غير رسمية وبدون رخصة من السلطات.

وأضاف أن انتشار هذه الظاهرة بات يشكل خطرا على سكان المنطقة بسبب توافد أشخاص مشبوهين وتسببهم في مشاجرات وضوضاء وحوادث مرور كونهم في حالة سُكر.

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التعليقات
9
  • واحد

    للمعلق 2 : الموت هو الموت أتاك وأنت سكران أو أتاك وأنت في كامل قواك العقلية .أتاك وأنت واقف أو أتاك وأنت جالس . أو أتاك وأنت ترقص . أو أتاك وأنت نائم . أو أتاك وأنت في الأجواء أي ممتطيا طائرة . أو أتاك وأنت في البحر أي في باخرة أو وأنت في المسجد تصلي أو أتاك وأنت في في العمل أو أتاك وأنت في مزرعتك تمارس عملك أو أتاك وأنت في المقهى مع فنجان قهوة ................................. فالموت واحد .

    -7
  • tadaz tabraz

    الخمور وجدت منذ القدم في مختلف المراحل التي مرت بها الدولة الاسلامية
    في كتب التراث ومنها مثلا " نشوار المحاضرة للتنوخي ج3 و العقد الفريد لابن عبد ربه ج6 : ...ففي بغداد عاصمة الخلافة العباسية ورغم أنها دولة دينية تطبق الشريعة الإسلامية فقد كان الخمر موجودا بشكل علني واسع النطاق كمادة غذائية وشراب مسكر ....
    يقول أبو إسحاق إبراهيم الرقيق النديم في كتابه (قطب السرور في أوصاف الخمور).وكانت بعض أنواع النبيذ غالية الثمن كثيرا في بغداد و لكن بعض الحانات و الأديرة كانت تقدم النبيذ مجانا لبعض زبائنها ومرتاديها

    -3
  • amremmu

    ردا على Khd : الحرام شرعا ليس الخمر فقط وانما : السرقة والغش والتحرش بالنساء والدعارة والتزوير والنفاق والنميمة والربا والقتل والارهاب ونشر الأحقاد والكراهية والفساد والمخدرات والمسكرات ....وكلها تمارس في الجزائر وأحيانا على مرأى ومسمع الجميع ومع مرور السنين كادت أن تتحول الى سلوكات مرحب بها فالعادة تبدأ سخيفة ثم تصبح مألوفة ثم تغدو معبودة .

    18
  • خليفة

    نحي رجال بجاية على هذه الهبة الشجاعة لمحاربة اوكار الدعارة و الفساد، و يجب محاربة هذه الآفات الاجتماعية في كامل ربوع الوطن ،ينبغي تصفية المجتمع من هذه الحثالة التي تزرع الفساد و الانحراف في كل مكان ،يحب على المواطنين ان يبلغوا السلطات المعنية عند ملاحظة هذه الظواهر الشاذة، في كامل الولايات ،لا ينبغي التساهل مع هؤلاء المنحرفين،كما يجب فضحهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتخلص المجتمع من شرهم.

    10
  • جزائري - ق 21

    للملعق 1 : الخمور مباحة قانونيا في الجزائر منذ الاستقلال وبعده والى اليوم وليس منذ اعتلاء بوتفليقة العرش فلا داعي للافتراءات .أما الملاهي والمخامر التي تنشط بطرق غير شرعية وبدون رخص وعليها يتحدث المقال فتلك ممنوعة في العالم بأسره .

    14
  • amremmu

    ردا على Khd : الحرام شرعا ليس الخمر فقط وانما : السرقة والغش والتحرش بالنساء والدعارة والتزوير والنفاق والنميمة والربا والقتل والارهاب ونشر الأحقاد والكراهية والفساد ........... وكلها تمارس في الجزائر وأحيانا على مرأى ومسمع الجميع ومع مرور السنين كادت أن تتحول الى سلوكات مرحب بها فالعادة تبدأ سخيفة ثم تصبح مألوفة ثم تغدو معبودة .

    34
  • Khd

    الله يهدينا، معناه اللي عندهم رخصة ما عليش يخدمو، تحشموا بالحق، قولوا حرام شرعا هذه الخبائث، بركاو ما تدهنوا.

    8
  • جزائري غيور

    تخيٌل أنك سكران و يأتيك الموت !!!

    12
  • رشيد

    تبعات النظام البوتفليقي البائد الذي أباح الخمور

    7

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