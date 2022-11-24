بجاية تنتج 13 مليون لتر من زيت الزيتون

توقعت المصالح الفلاحية في بجاية وصول إنتاج زيت الزيتون بالولاية إلى 13.7 مليون لتر. مقارنة بـ16 مليون لترا المسجّلة في الموسم الماضي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس، فقد أرجعت مديرية المصالح الفلاحية ببجاية، هذا الانخفاض إلى “طبيعة شجرة الزيتون التي تعرف بموسم وفير الإنتاج، يتبعه موسم قليل الإنتاج”.

إلى جانب ذلك، ساهمت حرائق الغابات التي قضت على عشرات البساتين بالولاية، في تراجع كمية إنتاج الموسم الحالي.

بالمقابل، سيتمّ موسم الجني الجديد بـ”المردود المعتبر لإنتاج الزيت. حيث يصل إلى 18.41 لتر للقنطار، لكمية لا تقل عن 745.000 قنطار من الزيتون”.