بجاية على موعد مع قمة عالمية للمرافعات القانونية

تم تعيين سفراء للحدث في مختلف القارات

شهد مقر منظمة المحامين لناحية بجاية، عقد ندوة صحفية أشرف عليها النقيب دريس عبد الرحمان، حيث تم الإعلان الرسمي عن تنظيم الطبعة الثالثة للمسابقة الدولية للمرافعات التي ستحتضنها مدينة بجاية، خلال شهر جوان 2026.

وخلال الندوة، كشف النقيب عن تعيين سفراء هذه الطبعة عبر مختلف مناطق العالم من أجل الترويج للحدث والمساهمة في إنجاحه، إذ وقع الاختيار على الأستاذة لينا بياجي من منظمة جنيف بسويسرا والأستاذة جميلة مخفي من منظمة “كان” بفرنسا لتمثيل منطقة أوروبا، كما تم تعيين الأستاذ علي تمام من منظمة لبنان سفيرا عن منطقة الشرق الأوسط، والأستاذ وليد لبراجب من ليبيا سفيرا عن منطقة شمال إفريقيا، فيما أسندت مهمة التمثيل الإفريقي للأستاذ بول تشوبي من الكاميرون، أما عن منطقة أمريكا اللاتينية فقد تم اختيار الأستاذة ڤريتيل تورنيز پيريز من منظمة “هافانا” بكوبا.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار سعي منظمة المحامين ببجاية إلى ترسيخ حضورها الدولي وفتح آفاق جديدة للتبادل بين المحامين من مختلف البلدان، فضلا عن تعزيز ثقافة الدفاع عن الحريات وترقية حقوق الإنسان، وقد أكد النقيب دريس عبد الرحمان أن الطبعة الثالثة ستكون أكثر ثراء من سابقاتها، سواء من حيث نوعية المشاركين أو من حيث القيمة المضافة المنتظرة للمرافعات التي ستعرض خلال هذه التظاهرة القانونية الدولية.

وتهدف هذه المسابقة الدولية للمرافعات أيضا إلى تشجيع المحامين الشباب على إبراز قدراتهم الخطابية وتنمية مهاراتهم في مجال المرافعة، إضافة إلى خلق فضاء للتنافس الإيجابي وتبادل التجارب بين مختلف النظم القانونية عبر العالم.