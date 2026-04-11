بحث تسريع ربط المشاريع الفلاحية الكبرى في الجنوب بالطاقة

وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، وضعية تقدم ربط المشاريع الفلاحية الكبرى في ولايات الجنوب بالكهرباء والغاز، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لضمان مرافقة فعالة لهذه الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي.

وجاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتجسيد برنامج ربط المشاريع الفلاحية بالطاقة، حيث خُصص لدراسة مدى تقدم الأشغال ومناقشة السبل الكفيلة بتسريعها، بحضور المدير العام لسونلغاز بالنيابة وعدد من الإطارات المركزية من القطاعين.

وشملت المشاريع المعنية بالربط الطاقوي كلًا من مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف، ومشروع “سيفيتال” لإنتاج الشمندر السكري، إضافة إلى مشروع المجموعة الإيطالية “بي.إف” لإنتاج الحبوب، باعتبارها من أبرز الاستثمارات الفلاحية الكبرى في الجنوب.

وخلال اللقاء، تم تقديم عروض تقنية مفصلة حول وضعية تقدم عمليات الربط، لاسيما من طرف مجمع سونلغاز المكلف بإنجاز هذه المشاريع، حيث استعرض مدى تقدم الأشغال والتحديات المطروحة ميدانيًا.

كما تبادل الطرفان جملة من الآراء والمقترحات العملية التي من شأنها تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استكمال عمليات الربط في الآجال المحددة، بما يتيح دخول هذه المشاريع حيز الاستغلال في أفضل الظروف ويدعم الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي.

