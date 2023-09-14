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الجزائر

بحث سبل تعزيز التشاور السياسي بين قوجيل ورئيس “حمس” (صور)

الشروق أونلاين
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بحث سبل تعزيز التشاور السياسي بين قوجيل ورئيس “حمس” (صور)
قوجيل وحساني شريف

بحث رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، الخميس، مع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، سبل تعزيز التشاور السياسي.

وتناول اللقاء الذي جرى بمقر مجلس الأمة، حسب بيان حركة “حمس”، “جملة من القضايا الوطنية والدولية والملفات ذات الصلة بالممارسة البرلمانية”.

و”سبل تعزيز التشاور السياسي بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد”، وفق بيان الحركة.

وذلك “بهدف المساهمة الجماعية في سلوك الحوار الحضاري وترقية دور البرلمان بغرفتيه كسلطة تشريعية ورقابية”.

وحضر اللقاء “رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، والسيناتور عبد الباري بوزنادة عن حركة مجتمع السلم”.

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