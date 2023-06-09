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بحث صادم.. “إنستغرام” سهّل الطريق للمتحرشين بالأطفال

الشروق أونلاين
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بحث صادم.. “إنستغرام” سهّل الطريق للمتحرشين بالأطفال

أكد باحثون دوليون، أن خوارزميات “المقترحات” المستخدمة في تطبيق إنستغرام، ساعدت شبكة واسعة من المتحرشين بالأطفال، وسهلت الأمر عليهم.

وأكد تحقيق لصحيفة “وول ستريت جورنال” أجرته بالتعاون مع هؤلاء الباحثين من جامعة ستانفورد وجامعة ماساتشوستس أمهيرست، وربطت “ملاحقي الأطفال” ببائعي المحتوى الجنسي عبر أنظمة التوصية.، أن خوارزميات اسنتغرام روجت للمتربصين

ووجد الباحثون في مرصد ستانفورد للإنترنت أن إنستغرام مكّن المستخدمين من البحث عبر وسومات تتعلق بمحتوى جنسي لقاصرين، وربطهم بحسابات تروج لمواد جنسية تتعلق بالقصر.

كما وجدوا أن بعض القوائم تضمنت أسعار مقاطع الفيديو للأطفال

في المقابل، أكد متحدث باسم “ميتا” المالك لتطبيق إنستغرام أن الشركة “تبحث باستمرار عن طرق لكبح هذا السلوك”.

وأوضح أنها شكلت “فريق عمل داخلي للتحقيق في هذه الادعاءات ومعالجتها على الفور”.

أما مالك تويتر  إيلون ماسك فيبدو أن اغتبط لتلك الضربة التي وجهت إلى شركة “ميتا” المنافسة.

فقد شارك تقرير الصحيفة على حسابه في تويتر كاتباً “أمر مقلق للغاية”.

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