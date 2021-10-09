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اقتصاد

بحضور الرئيس التركي.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود بمدينة جيهان التركية

الشروق أونلاين
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بحضور الرئيس التركي.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود بمدينة جيهان التركية

وقع مجمع سوناطراك ثلاثة عقود متعلقة بتطوير المشروع البتروكيمياوي لإنتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية بحضور الرئيس أردوغان.

وأوضح مجمع سوناطراك، السبت، في بيان له أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، شارك في مراسم توقيع العقود الثلاث بحضور الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وكذا ممثلي الأطراف المتعاقدة وممثلين عن سفارة الجزائر بتركيا.

 وأوضح بيان المجمع أن العقد الأول يتعلق بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المفصلة، المشتريات، الانجاز و بدأ التشغيل (EPCC).

والعقد الثاني يرتبط بأشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، أما العقد الثالث فهو لخدمات بيع و تسويق الإنتاج.

وأكد البيان أن توقيع هذه العقود هو تتويج لأكثر من سنتين من العمل و المفاوضات المتواصلة وهي محطة هامة في إطار البحث عن التمويل المالي الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي.

للتذكير فان سوناطراك تساهم بنسبة 34% في هذا المشروع و تضمن تموينه بالمادة الأولية البروبان في إطار عقد طويل المدى باعتماد أسعار السوق الدولية.

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