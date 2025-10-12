بحضور ترامب وغياب حماس.. مصر تستضيف قمة دولية حول اتفاق غزة

تتجه أنظار العالم، الاثنين، نحو مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تحتضن قمة دولية موسعة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول الكبرى، وسط غياب لافت لحركة حماس.

وأعلنت الرئاسة المصرية مساء السبت عن تنظيم قمة حول غزة الاثنين في شرم الشيخ، يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحضور دولي واسع.

من المتوقع أن يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد، لحضور حفل توقيع اتفاق السلام في غزة في مصر، والذي قد يمثل نهاية عامين من الحرب الدموية بين الاحتلال الصهيوني وحماس، بحسب تقارير إعلامية.

كما كشفت وسائل إعلام عبرية، أنهمن المنتظر أن يلتقي ترامب مع عائلات الرهائن، فيما أفادت وسائل إعلام في مصر بأن الاستعدادات جارية لاستقبال الرئيس الأميركي هناك الاثنين.

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي المقررة إلى الشرق الأوسط في أعقاب إعلانه في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن الكيان الصهيوني وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

حماس: لن تشارك في قمة شرم الشيخ

من جانبها، أعلنت حماس عدم مشاركتها في القمة، حيث صرّح حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة، لوكالة فرانس برس أن حماس “لن تكون معنية بالمشاركة”، موضحًا أن حماس “كانت تعمل بشكل أساسي عبر الوسطاء القطريين والمصريين” خلال المفاوضات السابقة بشأن غزة.

ولم يصدر بعد أيّ إعلان بشأن مشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القمة.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول أميركي، مساء الجمعة، أن من غير المتوقع حضور نتنياهو في الوقت الحالي. أما السلطة الفلسطينية، فلا يبدو أنّ ممثلاً عنها سيحضر القمة.

ماكرون يحضر القمة برفقة زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين

وسيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر يوم الاثنين لدعم خطة السلام بين الاحتلال وغزة، حسبما وسائل إعلام فرنسية.

ومن المتوقع أن يحضر القمة المقررة في مصر غدا الاثنين زعماء أو وزراء خارجية من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

الاستعدادات جارية للقمة حول مصر

وأفادت مصادر حكومية مصرية، السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل ترامب في شرم الشيخ للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام في غزة مع بقية الضامنين.

وذكر بيان للحكومة المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا الاستعدادات لقمة شرم الشيخ خلال مكالمة هاتفية.