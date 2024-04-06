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رياضة

بحضور ماكرون.. حادثة محرجة في افتتاح المركز المائي لأولمبياد باريس (فيديو)

عمر سلامي
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بحضور ماكرون.. حادثة محرجة في افتتاح المركز المائي لأولمبياد باريس (فيديو)
ح.م
المركز المائي لأولمبياد باريس

شهد الافتتاح الرسمي للمركز المائي الأولمبي الذي يستضيف منافسات السباحة في أولمبياد باريس 2024، حادثة طريفة ومحرجة.

وحضر الرئيس الفرنسي ماكرون الافتتاح الرسمي للمركز المائي، رفقة ضيوف آخرين.

وانزلقت قدم الغطاس الفرنسي ألكسيس جاندار خلال حفل الافتتاح، وسقط على منصة الغطس التي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار، ثم أصطدم باللوح، قبل أن يسقط في حوض السباحة.

ورك الحادث ظهر السباح الأولمبي أحمر اللون، لكن رغم ذلك عرضه بفخر على وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقه بعبارة “انزلقت يا رئيس”.

وقال جاندار: “إن الحادث لن يمنعني من الذهاب إلى التدريب بعد الظهر”.

وأضاف: “هذه أشياء تحدث ولكنها ليست لي، كسرت الألواح من قبل ولكن اللوح لم يكسرني من قبل، الآن انتهى الأمر”.

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