بحضور ماكرون.. حادثة محرجة في افتتاح المركز المائي لأولمبياد باريس (فيديو)

شهد الافتتاح الرسمي للمركز المائي الأولمبي الذي يستضيف منافسات السباحة في أولمبياد باريس 2024، حادثة طريفة ومحرجة.

وحضر الرئيس الفرنسي ماكرون الافتتاح الرسمي للمركز المائي، رفقة ضيوف آخرين.

وانزلقت قدم الغطاس الفرنسي ألكسيس جاندار خلال حفل الافتتاح، وسقط على منصة الغطس التي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار، ثم أصطدم باللوح، قبل أن يسقط في حوض السباحة.

Chute lors de l’inauguration de la piscine olympique : le plongeur témoigne avec le sourire #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/x9vq6WV0Hi — TF1Info (@TF1Info) April 5, 2024

ورك الحادث ظهر السباح الأولمبي أحمر اللون، لكن رغم ذلك عرضه بفخر على وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقه بعبارة “انزلقت يا رئيس”.

وقال جاندار: “إن الحادث لن يمنعني من الذهاب إلى التدريب بعد الظهر”.

وأضاف: “هذه أشياء تحدث ولكنها ليست لي، كسرت الألواح من قبل ولكن اللوح لم يكسرني من قبل، الآن انتهى الأمر”.