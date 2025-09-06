-- -- -- / -- -- --
الجزائر

بحضور وفدي البلدين.. رئيس الجمهورية يترأس محادثات موسعة مع نظيره الموزمبيقي

محمد فاسي
  • 721
  • 0
رئاسة الجمهورية الجزائرية
جانب من المحادثات

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، محادثات موسعة مع نظيره رئيس جمهورية الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو، بحضور وفدي البلدين.

وخص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره رئيس جمهورية الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو، باستقبال رسمي برئاسة الجمهورية.

وجرت مراسم الاستقبال بعزف النشيدين الوطنيين للجزائر والموزمبيق وأداء تحية العلم الوطني، قبل أن يستعرض الرئيسان تشكيلات من الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية.

كما التقط الرئيس تبون صورة تذكارية رفقة نظيره الموزمبيقي أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها رئيس موزمبيق إلى الجزائر.

وأجرى رئيس الجمهورية محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو.

مستحضرًا كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار

رئيس الموزمبيق يزور مقام الشهيد والمتحف الوطني للمجاهد

ووصل رئيس جمهورية الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو، صباح اليوم السبت، إلى مقام الشهيد بالعاصمة، حيث وضع إكليلًا من الزهور ووقف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، وذلك في إطار زيارة عمل يؤديها إلى الجزائر.

كما قام الرئيس الموزمبيقي بزيارة المتحف الوطني للمجاهد، أين تلقى شروحات مفصلة حول التاريخ النضالي للشعب الجزائري، بدءًا من المقاومة الشعبية مرورًا بالحركة الوطنية وصولًا إلى ثورة التحرير المجيدة.

