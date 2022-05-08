بحفلات الشواء ورفع الأعلام.. يهود المغرب يحيون ميلاد دولة الكيان
قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجالية اليهودية بالمغرب تمكنت لأول مرة من الاحتفال علنًا بما يسمى عيد استقلال إسرائيل، في مراكش، وبالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية .
وحسب صحيفة جوريزالام بوست، أقيمت حفلات الشواء، بمراكش وعلقت الأعلام الإسرائيلية في جميع أنحاء الكنيس وأقيمت صلاة عيد الاستقلال التقليدية، وأن الجالية اليهودية اعتبرت أن الوقت قد حان للاستمتاع بثمار اتفاقات إبراهيم: فقد أقاموا حدثًا بالتعاون مع إدارة الشتات، بما في ذلك صلاة ووجبة عطلة وعرض موسيقي.
احتفل الصهاينة اليهود في #مراكش بشكل علنى بذكرى إحتلال العصابات اليهودية الأراضي #الفلسطينية وإنشاء دولة الاحتلال عام 48 بكل صفاقة ووقاحة بالتعاون مع المنظمة الصهيونيةالعالمية بعد أن طبعت السلطة الحاكمة في البلاد علاقتها مع دولة الإرهاب .#المغرب#التطبيع_خيانة #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/XnznvLrCbz
— hazm (@Aradalhazm) May 8, 2022
وأشارت أن أبناء الجالية اليهودية أقاموا الأغاني الإسرائيلية بالعبرية ونفخوا الشوفار وابتهجوا بالرقص. أثناء تواجدهم في الكنيس، غنى أكثر من 100 من المشاركين النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتكفا”.
لأول مرة في التاريخ: اليهود المغاربة يحتفلون بميلاد دولة الكيان الغاصب في عاصمة المرابطين #مراكش، بالتعاون مع “المنظمة اليهودية العالمية”، قريبا من ضريح يوسف بن تاشفين، باني مراكش، وقائد معركة الزلاقة، ومؤسس الدولة التي وحَّدت المغرب الإسلامي، من صحراء موريتانيا إلى قلب الأندلس!! https://t.co/yg1atQHVPS pic.twitter.com/nFl5QV4Dzi
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 8, 2022
وقالت نيريا مئير، رئيسة قسم الأنشطة الصهيونية في الشتات : “دولة إسرائيل هي معجزة مستمرة. حقيقة أننا يمكن أن نحتفل باستقلال إسرائيل في المغرب تثبت أن معجزة النهضة تجد مسارات جديدة كل عام”.
وأضافت مئير أن “مجتمع مراكش ساهم في الكنوز اليهودية الروحية والثقافية عبر التاريخ ونحن فخورون بتعاوننا معهم ومع كل مجتمع صهيوني يدعم دولة إسرائيل”.
واعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي تضم عددا من الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية بالمغرب، أن التطبيع بين المغرب وإسرائيل في الفترة الأخيرة، يتجاوز مستوى التطبيع الكلاسيكي المعروف والمدان بكل العبارات، إلى مستوى تنزيل أجندة الصهينة الشاملة للبلاد دولة ومؤسسات وسياسات ومجتمع.
وقالت المجموعة في بلاغ لها بمناسبة الذكرى 74 لنكبة فلسطين، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، إن شهر ماي الجاري يعرف تصاعدا هستيريا لسلسلة من الفعاليات الصهيوتطبيعية المسعورة على أكثر من صعيد وأكثر من مجال، وفي أكثر من مكان بالمغرب ، معتبرة ذلك اغتصابا مزدوجا لسيادة وكرامة وكبرياء الشعب المغربي
البلاغ المُعنون بـ دويلة الإرهاب الصهيوني ضيف شرف في ذكرى نكبة فلسطين ، اعتبر أن هناك محاولة لقلب الساحة الوطنية المغربية من ساحة حاضنة لقضية فلسطين كقضية وطنية، كما هو ثابت في المرجعيات الوطنية لكل المغاربة، إلى ساحة متصهينة حاضنة للكيان الصهيوني بكل رموزه وعناوينه، وعلى رأسها الإحتفال بما يسمى يوم الإستقلال.
#الصورة من مدينة #مراكش اليوم السبت 7 ماي 2022 ضد الأنشطة التطبيعية مع الكيان اللقيط#اطردوا_ممثل_الكيان_المحتل#مغاربة_ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة#فليسقط_التطبيع pic.twitter.com/Dj0GIivcrd
— Driss Bougrin Amrani (@AmraniBougrin) May 7, 2022
واعتبرت المجموعة أن ما يجري من خطوات متعددة خلال الشهر الجاري هو تقديم المغرب كقاعة حفلات لما يسمى عيد استقلال إسرائيل، في صورة جد مخزية وطاعنة لكل المغاربة، في شكل عملية قرصنة للمغرب وسيادته وتقديمه من قبل عملاء التطبيع مجرد منصة لخدمة الكيان الصهيوني داخل البلاد وفي الجوار الإقليمي والإفريقي
وفي هذا الصدد، رصد المصدر ذاته ما اعتبرها محطات للتطبيع خلال شهر ماي الجاري، من بينها تنظيم كأس العالم للمحاميين بمراكش ما بين 7 و15 ماي، بمشاركة 3 فرق إسرائيل، وهي الخطوة التي نسجل بكل اعتزاز رفض ومقاطعة هيئات المحامين بالمغرب لها بشكل حاسم، وخاصة على مستوى هيئة مراكش.
#فيديو من مدينة #مراكش في #المغرب
يهود المغرب يحتفلون لأول مرة منذ عشرات السنين علنًا (بعيد) الإغتصاب الإسرائيلي لـ #فلسطين !!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/PQUQ6OV7Jh
— PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) May 8, 2022
وأشارت المجموعة إلى إعلان لجنة الدفاع والخارجية بالبرلمان المغربي، عن تنظيم ندوة داخل المؤسسة التشريعية حول الوضع الجيوستراتيجي للمغرب بتاريخ 11 ماي المقبل بتأطير من غابرييل بانون عبر تقديمه كـ مغربي_فرنسي
وكشفت المجموعة أن المحاضر المذكور جرى تقديمه كـ مغربي_فرنسي في عملية تزوير وحجب مكشوفة لحقيقة صفته كضابط كبير في جيش الحرب الصهيوني برتبة كولونيل مساعد أول لقائد القوات الجوية الإسرائيلية سابقا ، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل الندوة بعد تقارير المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.