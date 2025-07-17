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اقتصاد

بحلّة رقمية متجددة.. سوناطراك تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بثلاث لغات

محمد فاسي
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بحلّة رقمية متجددة.. سوناطراك تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بثلاث لغات
أرشيف
مجمع سوناطراك

أعلنت شركة سوناطراك، الخميس، عن إطلاق نسختها الجديدة من الموقع الإلكتروني الرسمي، في إطار سعيها لتعزيز التحول الرقمي والانفتاح على جمهورها المحلي والدولي. ويأتي الموقع بحلّة رقمية عصرية تستجيب لأحدث المعايير التكنولوجية في التصميم وسهولة التصفح والتفاعل.

وحسب بيان للمجمع فإنه تم تطوير الموقع بثلاث لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية، ليقدّم تجربة استخدام محسّنة لمختلف فئات الزوّار، ويتيح الوصول السلس إلى معلومات شاملة حول أنشطة سوناطراك ومشاريعها الاستراتيجية، إلى جانب التزاماتها في مجالات الأمن الطاقوي، التنمية المستدامة، والابتكار التكنولوجي.

ويعكس هذا المشروع الرقمي رغبة سوناطراك في تعزيز تواصلها مع شركائها ووسائل الإعلام والجمهور العام، من خلال محتوى غني ومتجدد يُعرّف بالمجمع ويعرض مختلف نشاطاته، مع توفير مكتبة رقمية تضم صورًا، فيديوهات، ووثائق متعددة الوسائط.

ويمثل إطلاق الموقع الجديد خطوة جديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها سوناطراك، لمواكبة التغيرات السريعة التي تعرفها صناعة الطاقة، وترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة منفتحة على الحداثة.

ويمكن زيارة الموقع عبر الرابط: www.sonatrach.dz.

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