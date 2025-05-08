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رياضة

بخصوص مستقبله مع السد القطري.. يوسف عطال يعلّق

عمر سلامي
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بخصوص مستقبله مع السد القطري.. يوسف عطال يعلّق
ح.م
يوسف عطال

تحدث الدولي الجزائري يوسف عطال عن مستقبله مع ناديه السد القطري.

وحضر عطال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس قطر، والذي يجمع بين ناديه السد والدحيل.

وقال الدولي الجزائري في تصريحات له: ” نلعب في فريق ينافس على البطولات، الحمد لله، فزنا بالدوري وتعبنا من أجل التتويج به، والآن نستعد لنهائي كأس قطر، وإن شاء الله سنكون جاهزين لتحقيق اللقب الثاني”.

وبخصوص مستقبله مع السد، قال عطال: “الحمد لله تجربتي مع السد جيدة، وإن شاء الله سأواصل مع هذا النادي.. السد فريق كبير، وفريق ألقاب، وسأبذل كل مجهوداتي معه من أجل نيل ألقاب أخرى”.

وتوّج السد بلقب الدوري القطري للموسم 2024 -2025، وهو اللقب الـ18 في تاريخه، وسيعى لإضافة لقب ثاني، عندما يواجه الدحيل هذا السبت في نهائي كأس قطر.

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