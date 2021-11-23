بخلاف المغربية.. اليونانية رافاييلا بلاستيرا تنسحب من مسابقة ملكة جمال الكون

نسحبت رافاييلا بلاستيرا، ملكة جمال اليونان من مسابقة ملكة الكون المزمع إقامتها في إيلات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما بقيت المغربية مصرة على المشاركة.

وأعلنت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أن ملكة الجمال اليونانية، رافاييلا بلاستيرا، أعلنت انسحابها.

ونقلت الحملة عن بلاستيرا قولها: “لا يمكنني الصعود على المسرح والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك”.

مذيع عربي للنظام المغربي: جنوب إفريقيا أشرف منكم

هاجم مذيع عربي النظام المغربي بخصوص مشاركته في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل في 12 ديسمبر المقبل، وقال مخاطبا الملك: “جنوب إفريقيا أشرف منكم”.

وقال المذيع صالح الأزرق في برنامجه الرأي الحر إنه لطالما امتدح الملك المغربي في مجال الحريات والانتقال بعد الربيع العربي إلى ما يشبه الديموقراطية، لكن بمشاركة المغرب في المسابقة فلا يمكن تقديم الدعم.

واستهجن المذيع كيف ترسل المغربية الشريفة لإسرائيل لتشارك في مسابقة العار، وقال بكل ثقة بأن موقف جنوب إفريقيا التي رفعت الدعم مؤخرا عن ملكة جمالها أكثر شرفا.

مسابقة ملكة جمال الكون.. جنوب إفريقيا تسحب دعمها لممثلتها لرفضها مقاطعة تل أبيب

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد أعلنت في 15 نوفمبر عن سحب دعمها لممثلتها في مسابقة ملكة جمال الكون بسبب تمسّك القائمين على نشاطاتها بإشراكها ورفضهم مقاطعة إسرائيل.

وبحسب ما ذكرت وزارة الفنون والثقافة الجنوب إفريقية في بيان، فإن هذا الموقف جاء بعد ضغوط على لاليلا مسواني، التي فازت أخيرا بلقب ملكة جمال البلاد، لحملها على مقاطعة المسابقة الجمالية العالمية بسبب “الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين”.

وأصر المنظمون المحليون للمسابقة الجمالية في جنوب إفريقيا على تمثيل لاليلا مسواني بلدها في المسابقة، التي تستضيفها مدينة إيلات الإسرائيلية على سواحل البحر الأحمر في 12 ديسمبر.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه “تبين أنه من الصعب إقناع منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا بإعادة النظر في قرارهم المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”، ونتيجة ذلك، أعلنت الحكومة سحب دعمها.

وأضافت: “الفظائع المرتكبة من إسرائيل في حق الفلسطينيين موثقة جيدا، ولا يمكن للحكومة بوصفها ممثلا شرعيا عن شعب جنوب إفريقيا أن تربط نفسها بذلك بضمير مرتاح”.

وتدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبين علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1995، بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري.

كذلك خفضت جنوب إفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب سنة 2019 وسحبت سفيرها.

عكس المغرب والإمارات.. ماليزيا وأندونيسيا تقاطعان مسابقة ملكة جمال الكون

وكانت ملكتا جمال أندونيسيا وماليزيا قد أعلنتا مع مطلع شهر نوفمبر، مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون، التي تنظمها تل أبيب، بينما تشارك كل من المغرب والإمارات.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الملكتين تراجعتا عن المشاركة “كي لا تساهما في تبييض جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

واستهجن ناشطون مشاركة المغرب والإمارات في المسابقة التي وصفوها بـ “ملكة جمال الشر”، متسائلين أي جمال في الاحتلال الصهيوني والعالم يرى القبح الذي يرتكبه.

ونشر المغردون الخبر تحت وسم لا للتطبيع، ودعوا إلى استنكار واسع لجرائم الاحتلال ورفض التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت العديد من المنشورات بانسحاب ماليزيا وإندونسيا مقابل ذم مشاركة الإمارات والمغرب.

وكانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية للاحتلال الإسرائيلي قد دعت، الخميس، لمقاطعة مسابقة “ملكة جمال الكون في “إيلات”، باعتبارها تواطؤاً مع منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلية وتغطية على جرائمها.

وقالت الحملة في بيان لها “بينما تستمر الجرائم الإسرائيليّة ضدّ شعبنا الفلسطينيّ وشعوب المنطقة العربية، وتستمر أداة قمعه في استهداف المرأة الفلسطينيّة تحديداً بالقمع والاعتقال وحتى الدعوات للقتل والاغتصاب، تنظم مسابقة ملكة جمال الكون في “إيلات” التي تندرج ضمن المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتلميع صورة الكيان الإسرائيلي، بالذات مع اتساع رقعة التضامن والمقاطعة العالمية الثقافية لإسرائيل”.

وطالبت الحملة بمقاطعة المسابقة، داعيةً جميع المشاركات بالانسحاب كي لا يشكلن غطاءً لجرائم نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.

وحيّت الحملة الفلسطينية للمقاطعة قرار ملكتي جمال إندونيسيا وماليزيا بالانسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون 2021 التي سيستضيفها الكيان في “إيلات” شهر ديسمبر المقبل.

بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل!

أعلن الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون بالمغرب، المشاركة في النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة هذا العام في إسرائيل، بعد غياب دام 4 عقود.

وفي مقطع فيديو نشر في “إنستغرام” للإعلان عن هذا الحدث، علق الموقع قائلا: “بعد 4 عقود، عاد المغرب..سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية..قد تكونين أنت ملكة جمال الكون التالية”.

وأضاف سؤال: “من برأيكم ستكون الشابة التي سترتدي التاج بثقة وتمثل المغرب على الصعيد الدولي؟”

وأشار الإعلان إلى أن المسابقة ستنظم بمنتجع حيفا يوم 12 ديسمبر المقبل، وستشارك فيها 75 متنافسة، موضحا الشروط المطلوبة للترشح لمسابقة ملكة جمال المغرب، المؤهلة لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية.

ولفت إلى أن المغرب لم يحضر المسابقة منذ 4 عقود، بعد أول مشاركة له في المسابقة عام 1957، حيث مثلت ملكة الجمال جاكلين دوريلا المملكة في التظاهرة التي أقيمت في كاليفورنيا وفازت بها ملكة جمال البيرو غلاديس زندر.

المصدر: RT