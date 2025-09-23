-- -- -- / -- -- --
بخل فرنسي في حفل الكرة الذهبية ولا جاحظ له!

ح.م
خوان لابورتا.

اضطرّ وفد نادي برشلونة الإسباني إلى ما يُشبه “الصّيام”، سهرة الإثنين أثناء تنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية.

ونظّمت الحفل المجلة الفرنسية “فرانس فوتبال”، بِمسرح “شاتلي” الذي يقع في العاصمة باريس.

ونقلت إذاعة “آر أ سي 1” الإسبانية على لسان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، قوله إن وفد فريقه بقي حتى منتصف الليل وهو ينتظر قدوم الطعام!

وأضاف أن المدافع باو كوبارسي وزميله المهاجم لامين يامال (الأمين جمال)، هرولا نحو خارج مقر الحفل، وأحضرا للوفد طعاما ممثّلا في الهمبرغر.

يبقى التساؤل عن سرّ عجز منظّمين فرنسيين لِأكبر جائزة في رياضة كرة القدم، عن توفير الطعام للوفود المشاركة والشخصيات المدعوة.

ومنذ نحو 25 سنة خلت، طالب مسؤولو القطاع السياحي بِفرنسا بضرورة وضع سعر لِكأس الماء الذي يُحضره النادل للزبون (مقهى، فندق..) رفقة فنجان قهوة فوق صينية، بدلا من منحه مجّانا!

