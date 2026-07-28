بخوش يزور ليبيا لتعزيز التعاون والتنسيق الجمركي

شرع المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد من إطارات المديرية العامة للجمارك، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير التنسيق بين الإدارتين الجمركيتين في الجزائر وليبيا.

وكان في استقبال الوفد الجزائري لدى وصوله إلى العاصمة الليبية، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، مرفوقاً بعدد من مسؤولي وإطارات المصلحة.

وتأتي هذه الزيارة تجسيداً للإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين الرامية إلى توطيد علاقات التعاون بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية ومصلحة الجمارك الليبية، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.