-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 18 ولاية الجمعة والسبت
منوعات
تنظمها جمعية بسمة الانشراح تحت رعاية والي باتنة

بدء التسجيل في مسابقة “سماء المجتهد” لحفظ القرآن الكريم

الشروق أونلاين
  • 91
  • 0
بدء التسجيل في مسابقة “سماء المجتهد” لحفظ القرآن الكريم
الأرشيف
مشارك في مسابقة "سماء المجتهد" طبعة سابقة

أعلنت الجمعية الاجتماعية بسمة الانشراح فتح التسجيلات للمشاركة في مسابقة “سماء المجتهد” في طبعتها السابعة تحت رعاية والي ولاية باتنة.

وأفادت جمعية بسمة الانشراح في إعلان نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك أن التنافس سيكون في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا برواية ورش عن نافع مع التجويد والترتيل وتفسير الربع الأول وتكون أسئلة التفسير  في مجال شرح المفردات، أسباب النزول، الإعراب، البلاغة والإعجاز والأحكام الفقهية.

وأشارت الجمعية إلى أن تنظيم المسابقة سيتم يوم 19 جويلية الجاري الموافق لـ 01 محرم 1445.

مقالات ذات صلة
12 نصيحة من الدرك لتفادي احتراق السيارة

12 نصيحة من الدرك لتفادي احتراق السيارة

“الملكة الأخيرة” يواصل جولته بالجزائر وسط إقبال كبير عليه في القاعات

“الملكة الأخيرة” يواصل جولته بالجزائر وسط إقبال كبير عليه في القاعات

مصر وتركيا أكثر الوجهات السياحية طلبا وتونس تتراجع

مصر وتركيا أكثر الوجهات السياحية طلبا وتونس تتراجع

ثورة الجزائر.. أسماء لامعة وتضحيات ناصعة

ثورة الجزائر.. أسماء لامعة وتضحيات ناصعة

تصنيف جامعات الجزائر في 2023

تصنيف جامعات الجزائر في 2023

“منافسا لتويتر”.. شركة ميتا تعلن رسميا إطلاق تطبيق “ثريدز”  

“منافسا لتويتر”.. شركة ميتا تعلن رسميا إطلاق تطبيق “ثريدز”  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد