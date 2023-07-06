بدء التسجيل في مسابقة “سماء المجتهد” لحفظ القرآن الكريم

تنظمها جمعية بسمة الانشراح تحت رعاية والي باتنة

أعلنت الجمعية الاجتماعية بسمة الانشراح فتح التسجيلات للمشاركة في مسابقة “سماء المجتهد” في طبعتها السابعة تحت رعاية والي ولاية باتنة.

وأفادت جمعية بسمة الانشراح في إعلان نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك أن التنافس سيكون في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا برواية ورش عن نافع مع التجويد والترتيل وتفسير الربع الأول وتكون أسئلة التفسير في مجال شرح المفردات، أسباب النزول، الإعراب، البلاغة والإعجاز والأحكام الفقهية.

وأشارت الجمعية إلى أن تنظيم المسابقة سيتم يوم 19 جويلية الجاري الموافق لـ 01 محرم 1445.