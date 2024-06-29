بدء التصويت في انتخابات الرئاسة بموريتانيا

توجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أمام ستة مرشحين.

ويتنافس في الانتخابات 6 مرشحين إلى جانب الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي يعتبره مراقبون ومحللون الأقرب للفوز، وباقي المترشحين هم محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي ولد سيدي المختار، وأتوما أنتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكارى با، والعيد محمدن امبارك، وبيرام ولد اعبيد.

ويعتبر ولد الغزواني، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.