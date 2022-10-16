“بدأتُ في تجهيز جواز السفر الجزائري ومستعد لتلبية دعوة بلماضي”

لاعب سامبدوريا الإيطالي مهدي ليريس يؤكد:

أكد لاعب سامبدوريا الإيطالي، الجزائري مهدي ليريس، أنه مستعد لتلبية دعوة المدرب الوطني، جمال بلماضي، والالتحاق بالخضر مستقبلا.

وقال ليريس في حوار خص به الزميلة لوبيتور: “سأكون صادقًا.. سابقا، لم يكن لدي وقت اللعب الكافي، للمطالبة بمكان في المنتخب الجزائري. يجب أن تحترم هذا الفريق الجزائري، ليس من السهل اللعب مع الخضر، يجب أن تكون جاهزًا على الأقل، وتلعب أكبر عدد من المباريات مع ناديك. إنها مسؤولية كبيرة. في الوقت الذي كنت أصغر قليلاً، لم أكن أرى نفسي ألعب مع بطل إفريقيا. الآن، بعد أن بدأت اللعب في الدوري الإيطالي، أشعر بأنني قادر على تحقيق المزيد من المنافسة. وأعلم أنه يمكنني تقديم شيء ما للمنتخب الوطني”.

وأضاف قائلا: “لقد بدأت في تحضير جواز السفر الجزائري، ومستعد لتلبية الدعوة، علمت أن المدرب بلماضي يتابع كل الجزائريين القادرين على تقديم الإضافة إلى التشكيلة الوطنية… لست قلقًا من تغيير الجنسية الرياضية، نظرًا لأنني لم ألعب في المنتخب الفرنسي، سأحاول أن أقوم بأوراقي بسرعة للحصول على جواز سفري، إذا قرر المدرب الوطني جمال بلماضي، الاتصال بي. سأكون سعيدا طبعا، وإلا، فإن الأمر متروك لي لأعمل بجدية واللعب أكبر عدد ممكن من المباريات، وأن أؤدي دوري الدرجة الأولى، وأنتظر مكالمة المدرب بلماضي”.

لاعب سمبدوريا الإيطالي، ورغم أنه يملك خيارين إما اللعب للمنتخب الفرنسي أو الجزائري، أكد “أنه لن يطرح على نفسه أي أسئلة.. و”سأذهب إلى بلدي الأصلي. لا أخفي عنك أن التفكير في تمثيل الجزائر هو أيضًا مصدر فخر، لأن لدي والدتي الجزائرية التي ستظل دائمًا فخورة برؤية ابنها يلعب من أجل بلدها”.

وعن سؤال حول بعض اللاعبين الذين يترددون في اختيار منتخبهم الأصلي، قال ليريس : “الجميع أحرار في اختيارهم، لكن اللعب للمنتخب الوطني شيء رائع، بالإضافة إلى الجانب الرياضي، فإن اللعب للمنتخب يعني نقل حب القميص والقيم والمبادئ التي هي في رأيي أشياء مهمة للغاية في الحياة”. وقال ليريس إنه غادر إلى إيطاليا في سن مبكرة جدا، “لكن عائلتي كبيرة في مستغانم، لدي عمات وأعمام وأبناء عمومة، أتمنى أن أتمكن من زيارتهم قريبًا- إن شاء الله”.

وعن بداية مشواره الرياضي قال ليريس : “لقد بدأت في ستاد مونتوا، وهي بلدة ليست بعيدة عن بوردو، بقيت مع هذا الفريق حتى سن 15 قبل أن أدخل في فريق آكيتاين الذي ذهبت معه إلى كليرفونتين، حيث لعبت في كوبيه دي فرانس، لقد كنت في المستوى، ولفتّ انتباه مدير ووكيل رياضي إيطالي عرض علي تدريبًا لمدة أسبوع واحد في كييفو فيرونا. سارت الأمور بشكل جيد للغاية.. بعدها شاهدني جوفنتوس حيث لعبت في “بريمافيرا” بين الشباب الذين قدموا عروضا جيدة سمحت لهم بالذهاب على سبيل الإعارة إلى كييفو فيرونا، حيث لعبت موسمين وفي نهاية الموسم، عُرض عليّ عقد مدته خمس سنوات في سامبدوريا حيث أشعر براحة كبيرة. الموسمان الأولان، هما موسما التعلم، حيث شاركت في العديد من المباريات، ولكن القليل من المباريات في البداية. ثم ذهبت على سبيل الإعارة إلى بريشيا.. سارت الأمور بشكل جيد للغاية. كان لدينا موسم جيد، لكننا فشلنا في تحقيق الصعود، هذه السنة، عدت إلى سامبدوريا، بنية قوية على الارتقاء إلى المستوى الأعلى، والحمد لله، من أول مباريات خارج الموسم، كنت محظوظًا باللعب لأن المدرب وثق في”.