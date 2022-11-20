بدأت الدراسة قبل 5 سنوات.. وفاة أكبر تلميذة في العالم عن عمر 99 عاما

توفيت أكبر تلميذة في العالم عن عمر 99 سنة بعد أن كانت تستعد مع زملائها للامتحانات النهائية التي كان من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في كينيا.

وتعتبر بريسيلا سيتني أكبر طالبة في المرحلة الابتدائية في العالم، حيث استطاعت أن تدخل المدرسة قبل 5 سنوات، حيث أقنعت مدير المؤسسة المحلية في قريتها أن يسمح بإكمال دراستها، كما أشارت إلى ذلك اليونسكو التي اعتبرتها مثالا يحذى به.

وأوضحت بريسيلا لممثلي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنها جلست على الطاولة مع الأطفال لتحفيز الأمهات الشابات على العودة إلى المدرسة.

وقالت التلميذة المسنة: “أردت أن أقدم مثالاً ليس لهن فقط، ولكن للفتيات الأخريات في جميع أنحاء العالم اللواتي لم يذهبن إلى المدرسة، أنه بدون تعليم لن يكون هناك فرق بينك وبين الدجاجة”.

ألهمت سيتيني فيلما فرنسيا بعنوان “غوغو”، والذي أتاح لها فرصة زيارة فرنسا ومقابلة السيدة الأولى بريجيت ماكرون.

بدأت بريسيلا سيتيني تعاني من مشاكل صحية على مستوى الصدر ما جعلها تتغيب عن المدرسة لمدة ثلاثة أيام ليعلن حفيدها وفاتها.