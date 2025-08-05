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الجزائر

بداري: أكثر من 40 ألف طالب سيستفيدون من التوظيف المباشر بعد التخرج

محمد فاسي
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بداري: أكثر من 40 ألف طالب سيستفيدون من التوظيف المباشر بعد التخرج
كمال بداري
كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم الثلاثاء، في سابقة تاريخية أن 40 ألف طالب جديد سيستفيدون من آلية التوظيف المباشر بعد إنهاء الدراسة أي بنسبة 13 بالمائة من مجموع حاملي الباكالوريا الجُدد، وذلك في قطاعي التربية الوطنية والصحة، في خطوة تهدف إلى ربط التكوين الجامعي بسوق العمل وتعزيز فرص التشغيل الفوري.

وأوضح بداري أن نسبة 70.38 بالمائة من الطلبة الجدد تم توجيههم إلى أحد اختياراتهم الثلاثة الأولى، مما يعكس فعالية منظومة التوجيه الجامعي لهذا الموسم.

كما أفاد أن 65.30 بالمائة من الطلبة اختاروا شعب العلوم والتكنولوجيات الحديثة، في توجه يعكس الاهتمام المتزايد بالتخصصات المستقبلية ذات الصلة بالتنمية والرقمنة، أما ميدان العلوم الانسانية والاجتماعية فقد بلغت نسبة: 34.70%.

وسُجل كذلك أن اختيارات الامتياز بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا أصحاب التقدير ممتاز وجيد جدا، كانت نحو المدارس الكبرى والعلوم الطبية.

وبلغ عدد الناجحين في شهادة البكالوريا الذين باشروا عملية التسجيل 340901 طالبًا، فيما وصل عدد الطلبة الذين تم توجيههم إلى 331827، أي بنسبة 97.34 بالمائة، بينما ستُمنح فرصة ثانية لـ 9074 طالبًا الذين لم يتحصلوا على رغباتهم، والذين يشكلون نسبة 2،66 بالمائة، ابتداء من اليوم من أجل إعادة اختيار التخصص، لاستكمال عملية التوجيه إلى غاية 8 أوت الجاري.

وفي سياق تعزيز التكوين النوعي، أعلن الوزير عن تأهيل 50 عرضًا جديدًا للتكوين، من بينها 14 عرضًا مخصصًا لحاملي شهادة البكالوريا شعبة الآداب، بهدف تعزيز فرص إدماجهم في سوق العمل مستقبلاً.

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