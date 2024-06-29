بداري: التحضير لجامعة من الجيل الرابع الموسم المقبل

بعدما قطعت أشواطا متقدمة في مسار العصرنة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت من خنشلة أن دائرته الوزارية قطعت أشواطا متقدمة في مسار عصرنة الجامعة الجزائرية.

وأبرز الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه على حفل اختتام السنة الجامعية (2023ـ2024) وتكريم الطلبة المتفوقين بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة الشهيد عباس لغرور، خلال زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية أن “الجامعة الجزائرية تمكنت من تحقيق كافة الأهداف التي لها علاقة بالالتزام الـ41 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بجعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع بفضل سواعد فواعلها من طلبة وعمال وأساتذة ومكلفين بالتسيير”.

وأضاف بداري أن “الجامعة الجزائرية تحولت في ظرف قصير إلى جامعة لنشر المعرفة والبحث العلمي ونقلهما من جيل إلى آخر وإلى صرح علمي خلاق للثروة من خلال المقاولاتية التي انتهجها القطاع منذ سنتين وبدأت تظهر نتائجها واضحة للعيان”، مفيدا بأنها “أضحت أيضا جامعة متفتحة على جماعاتها المحلية وعلى مواطنيها، حيث تستجيب حاليا لاحتياجاتهم ولاحتياجات اقتصادات مختلف الولايات”.

كما أفاد بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تمكن في ظرف سنة ونصف من إحصاء 107 حاضنات أعمال وحاضنة أعمال رقمية واحدة بالإضافة إلى 107 مراكز لتطوير الابتكار و91 مركزا لدعم التكنولوجيا والابتكار و51 دارا للذكاء الاصطناعي و33 مخبر تصنيع، إضافة إلى تسجيل 11.800 مشروع مبتكر و500 مشروع حاصل على وسم “لابل” مشروع مبتكر مع إحصاء 5.000 مشروع مسجل لإنشاء مؤسسات مصغرة و4.200 مشروع مسجل في منصة “ستارتاب ديزاد” و1.700 طلب براءة اختراع وهي شواهد تؤكد ـ حسبه ـ بأن الجامعة الجزائرية تحولت فعلا إلى جامعة تنتج المعرفة وتنقلها.

وأكد بداري أن دائرته الوزارية ستواصل العمل خلال الموسم الجامعي المقبل (2024ـ2025) من أجل التحضير لجامعة من الجيل الرابع وبحث علمي من الجيل الرابع في مرحلة جديدة من الجزائر الجديدة.