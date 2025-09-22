بداري: الجامعة هي القلب النابض للتنمية في تصور الرئيس تبون

لأن المعرفة تجعل من الجزائر بلدا ناشئا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الإثنين، بجامعة “أحمد بن يحيى الونشريسي” لتيسمسيلت، أن الجامعة الجزائرية هي “القلب النابض للتنمية المحلية والوطنية”.

وأبرز الوزير، خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسيم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة 2025-2026، تم بثها عبر تقنية التحاضر عن بعد في مختلف جامعات الوطن، أن “الجامعة الجزائرية ليست مجرد مؤسسة أكاديمية للتعليم، بل هي القلب النابض للتنمية المحلية والوطنية، وذلك بالإبداع ونشر وتثمين المعرفة في مدرجاتها ومخابرها البحثية، بغية تجسيد ازدهار ورفاهية الشعب الجزائري”.

وأضاف قائلا: “إن هذا الدخول الجامعي الذي نعطي إشارة انطلاقه من جامعة تيسمسيلت، المنطقة المجاهدة، ليس مجرد موعد إداري في أجندة قطاع التعليم العالي، بل هو موعد لجزائر منتصرة، رفع معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد دعمه للجامعة الجزائرية، في ظل الإصلاحات التي تنجزها بثبات وهدوء”.

وأبرز بداري بالمناسبة التزام رئيس الجمهورية بجعل الجامعة الجزائرية “رافدا للتنمية وفي قلب مشروعه الوطني والنهضوي”، وذلك لأنه، كما قال، “يؤمن أن التنمية لا تقوم إلا من خلال الجامعة، التي تصنع المعرفة، والتي تجعل من الجزائر بلدا ناشئا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

ويعد هذا الاستثمار في الجامعة الجزائرية -يضيف الوزير- “استثمار في السيادة الوطنية، وخاصة ونحن نواجه تحديات العصر والتحولات الاقتصادية والبيئية وتحديات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التحديات التي تواجهها الأمم”.

وقد عرفت مراسيم انطلاق السنة الجامعية الجديدة إمضاء اتفاقيات شراكة وتعاون بين جامعة “أحمد بن يحيى الونشريسي” والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وأخرى مع وحدة البحث في النباتات الطبية للأغواط.

وتم كذلك تنظيم معرض للنباتات الطبية لمعهد علوم الطبيعة والحياة وآخر للمشاريع المبتكرة والمصغرة لعدد من طلبة ذات الجامعة.

للإشارة، فقد واصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيارته إلى ولاية تيسمسيلت التي شملت وضع حيز الخدمة لملحقة المدرسة العليا للأساتذة ومعاينة مشاريع لإنجاز سكنات لفائدة مستخدمي قطاع التعليم العالي وقاعة محاضرات بسعة 650 مقعد والمقر الجديد للإدارة المركزية.