بداري: الرقمنة حتمية ومعركة تهدف لتحسين الخدمات البيداغوجية

قال، كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، أن الرقمنة حتمية وضرورة لتحسين وترقية الخدمات من أجل الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، وأن هذا التحدي يعد بمثابة الثورة أو المعركة التي يخوضها القطاع والحكومة.

وأكد بداري في كلمة له خلال حضوره رفقة عبد الرشيد طبي وزير العدل، أشغال اليوم الدراسي حول التقاضي الإلكتروني المنظم بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يضع رأسماله البشري ومعارفه تحت تصرف قطاع العدالة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ورقمنة القطاع ومساعدته من خلال البحوث والدراسات العلمية وتطوير كل المسائل ومعالجة المشاكل التي قد تواجهه.

وحسب بداري، فإن رقمنة قطاع العدالة يعود بالفائدة على المتقاضين والمجتمع ككل، لأن الرقمنة أساس التغيير والتحسين والإصلاحات، مضيفا أن كل الجهود المبذولة في الوقت الحالي ترتكز على التحول الرقمي، وذلك تبعا للتعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هامش اجتماع المجلس الوزاري المنعقد خلال شهر أكتوبر من العام المنقضي لتحسين الخدمات البيداغوجية والخدماتية وهي الرؤية التي تنبثق عنها 12 رهانا تنقسم إلى 6 عناصر أو محاور استراتيجية، ضمن 16 برنامجا يتكون من 102 برنامج عملياتي لأنمذجة الرقمنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استحداث 46 منصة رقمية تهدف إلى تقديم خدمات أفضل لفائدة المستخدمين سواء كانوا أساتذة أو إداريين أو طلبة .