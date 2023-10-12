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الجزائر

بداري: المنحة الجامعية ستُصب شهريا في هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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بداري: المنحة الجامعية ستُصب شهريا في هذا التاريخ

أكد وزير التعليم العالي، كمال بداري، الخميس، أنه سيتم صب المنحة المخصصة للطلبة يوم 18 من كل شهر عوض كل 3 أشهر.

وفي كلمة له خلال انطلاق الندوة الوطنية للجامعات وعرض استراتيجية القطاع لسنة 2024، قال بداري إن المنحة الجامعية ستصب شهريا عوض كل 3 أشهر.

وحُدد تاريخ صب هذه المنحة حسب الوزير بداري بتاريخ الـ 18 من كل شهر وهذا لكل المستويات ليسانس، ماستر، والدكتوراه.

وبتاريخ الفاتح من أكتوبر، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء، رفع المنحة الجامعية من 1300 دينار إلى 2000 دينار شهريا.

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