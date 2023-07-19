-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بداري: تعميم ماسحات الوجه والكاميرات بمداخل الإقامات الجامعية

ع. تڤمونت
  • 530
  • 0
بداري: تعميم ماسحات الوجه والكاميرات بمداخل الإقامات الجامعية
أرشيف
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري

كشف كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الوفيات التي تم تسجيلها في وسط الطلبة داخل الإقامات الجامعية، نتيجة سقوط من الطوابق العليا، خلال موسم 2022-2023، قد بلغ أربع حالات، مشيرا إلى أن ثلاث حالات منها أثبتت التحقيقات الأمنية أنها حالات انتحار، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة كحادثة سقوط لطالب حاول الدخول إلى غرفته في الطابق الرابع من خلال النافذة.
وأكد بداري في رده بتاريخ 12 جويلية الجاري، على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان بشأن أسباب الحوادث والاعتداءات المتكررة في الإقامات الجامعية وعن الإجراءات المتخذة للتخفيف منها، أنه لاحتواء هذا الوضع بادر الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى جانب المديرية المركزية المكلفة بالحياة الطلابية، إلى تكثيف المراقبة النفسية من خلال استحداث خلايا إصغاء مع تنظيم أيام تحسيسية لتسهيل اندماج الطلبة في هذا المسعى مع طمأنتهم على سرية المعلومات، بالإضافة إلى التنسيق مع مراكز المرافقة النفسية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي ودواوين مؤسسات الشباب.
أما بخصوص الاستفسار المتعلق بالاعتداءات على الطلبة من قبل أعوان الأمن على مستوى الاقامات الجامعية، أوضح الوزير أن رقمنة مداخل الإقامات الجامعية، من خلال تعميم ماسحات الوجه والبصمة والكاميرات في كل المداخل، حدت من التجاوزات أو الاعتداءات، مع توثيق أي حادثة في حال وقوعها.

مقالات ذات صلة
إعادة النظر في آجال إنجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر

إعادة النظر في آجال إنجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر

الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا حادث تمنراست

الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا حادث تمنراست

استحداث 84 تكوينا مهنيا خلال الدخول الجامعي

استحداث 84 تكوينا مهنيا خلال الدخول الجامعي

هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

انتشار فيروس إيبولا وحمى ماربورغ في الجزائر.. وزارة الصحة توضح

انتشار فيروس إيبولا وحمى ماربورغ في الجزائر.. وزارة الصحة توضح

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد