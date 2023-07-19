بداري: تعميم ماسحات الوجه والكاميرات بمداخل الإقامات الجامعية

كشف كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الوفيات التي تم تسجيلها في وسط الطلبة داخل الإقامات الجامعية، نتيجة سقوط من الطوابق العليا، خلال موسم 2022-2023، قد بلغ أربع حالات، مشيرا إلى أن ثلاث حالات منها أثبتت التحقيقات الأمنية أنها حالات انتحار، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة كحادثة سقوط لطالب حاول الدخول إلى غرفته في الطابق الرابع من خلال النافذة.

وأكد بداري في رده بتاريخ 12 جويلية الجاري، على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان بشأن أسباب الحوادث والاعتداءات المتكررة في الإقامات الجامعية وعن الإجراءات المتخذة للتخفيف منها، أنه لاحتواء هذا الوضع بادر الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى جانب المديرية المركزية المكلفة بالحياة الطلابية، إلى تكثيف المراقبة النفسية من خلال استحداث خلايا إصغاء مع تنظيم أيام تحسيسية لتسهيل اندماج الطلبة في هذا المسعى مع طمأنتهم على سرية المعلومات، بالإضافة إلى التنسيق مع مراكز المرافقة النفسية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي ودواوين مؤسسات الشباب.

أما بخصوص الاستفسار المتعلق بالاعتداءات على الطلبة من قبل أعوان الأمن على مستوى الاقامات الجامعية، أوضح الوزير أن رقمنة مداخل الإقامات الجامعية، من خلال تعميم ماسحات الوجه والبصمة والكاميرات في كل المداخل، حدت من التجاوزات أو الاعتداءات، مع توثيق أي حادثة في حال وقوعها.