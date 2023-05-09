بداري: رسكلة نفايات الأشغال العمومية لتحقيق الثروة (فيديو)

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الثلاثاء، أن رسكلة نفايات الأشغال العمومية والبناء ستحدث إيرادات ومداخيل تحقق الثروة.

وقال وزير التعليم العالي كمال بداري: ” رسكلة نفايات الأشغال العمومية والبناء ستحدث إيرادات ومداخيل تحقق الثروة ومناصب الشغل وأهداف التنمية المستدامة”.

وتابع الوزير بداري تصريحاته: “هنيئا لطلبة المدرسة العليا للأشغال العمومية حاملي المشاريع المبتكرة التي بدأت بأفكار جديدة ستساهم في تحقيق أهداف القيم المضافة التي تضاف إلى الاقتصاد الوطني”.

ووقف الوزير بداري على مدى تحقيق الطلبة المتخرجين لمشاريع ابتكارية في مجال رسكلة نفايات الأشغال العمومية والبناء، حسب ما جاء عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

ورافق وزير التعليم العالي كمال بداري وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، في زيارة تفقد وعمل إلى المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالقبة.