بداري: سنحول مذكرات التخرج إلى مشاريع بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة

قال وزير التعليم العالي، البروفيسور كمال بداري، أن الطالب ابتداء من هذا الموسم سيقدم مذكرة تخرج على شكل مشروع وستقوم الجامعة بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة بتوقيع اتفاقية مع الطالب لانجاز مشروعه.

وأوضح بداري، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الأولى الإذاعية، أن الجامعة تعمل على تطوير برامج التكوين لتتلاءم مع مهن المستقبل المرتكزة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتيك.

وتابع الوزير قائلا “إنه ابتداء من هذه السنة سيتم توجيه الطلبة إلى التكوين مثل ديبلوم مؤسسة ناشئة وسيناقشون مذكرات تخرجهم على شكل “ستارتاب” وسنوقع مع وزارة المؤسسات الصغيرة للتبني مشاريعهم وسيتحول الطالب مستقبلا من باحث على منصب عمل إلى صاحب عمل.