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الجزائر

بداري: “صفر ورق” في التسجيلات وتخصصات جديدة في الموسم المقبل

الشروق أونلاين
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بداري: “صفر ورق” في التسجيلات وتخصصات جديدة في الموسم المقبل

كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن استحداث تخصصات جديدة في مختلف الميادين كتخصص تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر والإعلام الآلي الكمي.

وأكد بداري، السبت، خلال ندوة صحفية أن الوزارة استحداث تكوينات جديدة بقطاع التعليم العالي والأمر يتعلق بإنشاء مدرستين عليين في “الناتو تكنولوجي” و”الأنظمة المستقلة” بسيدي عبد الله.

 كما تحدث بداري عن استحداث 14 ملحقة تكوين تابعة لكلية الطب على مستوى 14مدينة جامعة.

وعن التسجيلات أكد بداري أن كل مراحل التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد ستكون عبر الأنترنيت “صفر ورق”.

وتابع قائلا: “أضفنا المعدل العام إلى المعدل الموزون لتمكين الطلبة من اختيار التخصص”.

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