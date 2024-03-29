بداري “غير راض” عن عدد براءات الاختراع بمركز بوإسماعيل

يخص البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس من تيبازة، الباحثين في مختلف المراكز الوطنية للبحث العلمي، إلى العمل على تثمين نتائج الأبحاث التي يقومون بها وتحويلها إلى مشاريع لجعلها تقدّم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال الوزير، في تصريح صحفي في ختام زيارته لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ببوإسماعيل، إن “التوجه الجديد للاقتصاد يفرض على الباحثين مضاعفة الجهود من أجل تثمين منتجات البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات ربحية”، مؤكدا أن ذلك يشكّل أحد “الأهداف الإستراتيجية” للقطاع. وأضاف أن “اليوم أكثر من أي وقت مضى، مطلوب أن يتجه الباحث إلى الصناعة والترويج لابتكاره”.

وعن مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، اعتبر الوزير أن تسجيله لـ25 براءة اختراع فقط خلال السنة الماضية “عدد قليل جدا بالنظر للإمكانات المجندة”، مطالبا الباحثين بـ”مضاعفة الجهود والاستجابة للرهانات الوطنية، لاسيما من خلال إيجاد الحلول العلمية للإشكالات التي تواجه المجتمع”.

وللإشارة، قام الوزير خلال وجوده بالمركز بزيارة معرض مخصّص لمختلف ابتكارات الباحثين، على غرار منتجات بيولوجية خاصة بالعجائن بدون غلوتين ومشروع طائرة مسيّرة تم تطويرها بهدف استغلالها في مسح احتياجات المساحات الفلاحية الكبيرة.